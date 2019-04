Rapporto UE: metà degli italiani non ha fiducia nella giustizia

Mattarella – capo del CSM

In Italia cittadini e imprese non hanno fiducia nella giustizia (la più lenta d’Europa) – – C’è mezza Italia che non ha fiducia nel sistema di giustizia. Il 46% degli italiani ha l’impressione, e magari anche la convinzione, che giudici e tribunali non siano indipendenti. Vuol dire che si temono corruzione o manipolazione delle sentenze, sentenze che comunque arrivano tardi, sempre più tardi, come in nessun’altra parte d’Europa.

“Brutta impressione” – – È quanto emerge dal rapporto annuale della Commissione europea sul sistema di giustizia nell’Ue. L’Italia è agli ultimi posti degli indici di fiducia. Tra chi ha una “brutta” impressione (29%) e un’impressione “molto brutta” (17%), è quasi un italiano su due a bocciare il sistema italiano di giustizia. A questi si aggiunge una porzione di italiani (17%) che non sa cosa pensare. Dunque appena il 37% degli italiani mostra fiducia circa l’indipendenza e l’autorevolezza dei giudici nostrani.