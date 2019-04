Svezia: cristiani siriani minacciati e due chiese bruciate

Condividi

Oggi, circa 120.000 cristiani siriani risiedono in Svezia. Mentre molti di loro sono fuggiti dal genocidio in Medio Oriente, gli attacchi contro le loro chiese e le minacce contro le loro organizzazioni non sono ancora finite.

Secondo quanto riportato da Samhällsnytt, a seguito di ripetute minacce, la Federazione nazionale siriana in Svezia ha intensificato le misure di sicurezza, dalla sorveglianza con le telecamere alle proprie guardie di sicurezza.

In un recente post su Facebook, la Federazione nazionale siriaca ha fornito informazioni dettagliate sulle minacce ricevute da persone che parlavano in arabo.

Secondo il portavoce della federazione, questa non è la prima volta che si verifica un incidente del genere. Più spesso, ha detto, gli insulti provengono da persone che parlano svedese con un forte accento mediorientale o persino arabo.

La polizia, tuttavia, ha scelto di non indagare sulla questione, spiegando che il linguaggio osceno non è illegale.







“Non appena succede qualcosa in Medio Oriente o siamo in qualche modo visibili nei media, riceviamo queste minacce, quindi siamo abituati a questo”.

“A un certo punto dicono che faranno con noi, anche in Svezia, ciò che già hanno fatto in Medio Oriente. Un genocidio è stato condotto in Medio Oriente contro i cristiani. Siamo fuggiti a questi gruppi venendo in Svezia, ma ci hanno raggiunto anche qui “, ha detto il portavoce.

La Federazione nazionale siriana si è ripetutamente rivolta alle autorità, ma non ha trovato comprensione, tranne che tra i democristiani.

Secondo Samhällsnytt, c’è una diffusa sensazione di rassegnazione, ma anche preoccupazione per il futuro dello stato di diritto e per la (in)capacità dello stato di proteggere le persone e perseguire i crimini.

“Ci aspettiamo una guerra civile tra gruppi diversi a meno che qualcuno non agisca con fermezza. Le persone che hanno fatto atti terribili in Medio Oriente, sono qui ora … e nessuno sembra preoccuparsi “, ha concluso il portavoce.

Le chiese siriane in Svezia hanno subito una serie di attacchi con bombe e incendi dolosi, come la chiesa di San Afrem a Södertälje e la chiesa di Santa Maria a Norrköping.

Gli incidenti hanno causato forti reazioni nei circoli siriani. Mentre alcuni hanno sostenuto che era giunto il momento di lasciare la Svezia se lo stato non fosse in grado di proteggere tutti i suoi cittadini, altri hanno suggerito di assumere “una forza di polizia privata”.

voiceofeurope.com