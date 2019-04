Malato di Sla ammesso alla terapia sperimentale in Israele

ORISTANO – “Ciao a tutti, diciamo che è ufficiale. Ho ricevuto la mail dove vengo accettato per essere sottoposto alla sperimentazione in Israele del protocollo Brainstorm. Non ho parole per descrivere la gioia e l’emozione che sto provando, certo ancora non abbiamo vinto sicuramente la guerra ma posso dire che abbiamo vinto la prima battaglia”. Lo scrive su Facebook lo chef sardo malato di Sla Paolo Palumbo, annunciando un primo spiraglio per poter ricevere la terapia sperimentale arrivata alla fase 3 negli Stati Uniti e in Medio Oriente.

Ora la palla passa nelle mani del Governo e della Regione: la terapia è costosissima e si stima che valga tra i 500 mila euro e il milione di euro. In più c’è da aggiungere il trasferimento da Oristano per il 21enne, allettato e attaccato al respiratore.