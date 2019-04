Migranti, ”100mila posizionati lungo tutta la costa libica”

“Arriva a circa 100mila il numero complessivo dei migranti posizionati lungo tutta la costa libica, che sarebbero pronti ad imbarcarsi per l’Italia appena dovessero ricevere il segnale di farlo”. E’ quanto scrive la Stampa, citando le stime dei rapporti di intelligence.

“Se l’offensiva lanciata dal generale Haftar contro Tripoli si trasformasse in una guerra riconosciuta ufficialmente come tale dall’Onu, lo status legale di queste persone cambierebbe, e per il governo italiano diventerebbe impossibile rifiutare di aiutarle”, sottolinea il quotidiano torinese.