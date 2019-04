UE, Avramopoulos: ”migranti devono sbarcare rapidamente e in sicurezza”

Condividi

“Non permettere lo sbarco non è una soluzione”. Ad affermarlo in un’intervista a ‘Il Messaggero’ è il Commissario Ue per i migranti, Dimitris Avramopoulos riferendosi alla linea italiana dei porti chiusi a ong e imbarcazioni di migranti e a proposito della nave Alan Kurdi.

“Su questo punto – sottolinea – vorrei essere molto chiaro. Lo sbarco è regolato dal diritto internazionale e le leggi variano a secondo del territorio e dello Stato a cui appartiene la nave soccorritrice. Quando le operazioni di ricerca e salvataggio si svolgono nelle acque territoriali di uno Stato membro, lo sbarco deve aver luogo, appunto, in uno Stato membro”.