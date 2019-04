Atac follia: 70 bus in arrivo, ma sono già vecchi. La beffa arriva da Israele

Già arrivati e pronti per l’uso, con tanto del 16% del totale, circa 500mila euro, pagato a titolo di acconto, ma impossibilitati da andare in strada. È l’ultima follia firmata Atac, che, secondo quanto spiegato dalla consigliera capitolina Pd Ilaria Piccolo, avrebbe 70 bus noleggiati da Tel Aviv fermi ai box. Nonostante debbano ancora entrare in servizio, i mezzi hanno infatti circa 8 anni e sono Euro 5 e non Euro 6. Impossibile quindi immatricolarli.

Già pronta un’interrogazione urgente dei Dem, con la Piccolo che tuona: “Raggi e Meleo vengano in Aula a spiegare quello che si prefigura come l’ennesimo danno perpetrato nei confronti di Roma e dei suoi cittadini”.