Sandrin: ‘con Giorgia Meloni per cambiare tutto in Europa’

Maria Cristina Sandrin – La mia adesione convinta a sostegno di Giorgia Meloni per cambiare l’Europa e l’Italia.

Verona, 17 aprile 2019 – “Amici, con passione e convinzione, ho deciso di sostenere il progetto di Giorgia Meloni di “Cambiare tutto in Europa” – è quanto dichiara Maria Cristina Sandrin, candidata con Fratelli d’Italia nella circoscrizione Nord-Est alle prossime elezioni europee che si terranno il 26 maggio.

“Voglio dare il mio fattivo contributo – aggiunge Sandrin, in arte la Sora Gina – nel rappresentare al meglio il mio Paese e per cambiare radicalmente questa Europa di burocrati nell’Europa dei Popoli.”

“Per farlo – continua Sandrin – è assolutamente indispensabile voltare pagina qui, in Italia. Che il governo giallo-verde fosse un’idea malsana, un progetto irrealizzabile, lo sapevano anche i sassi, e infatti, il “contratto di governo” ha ottenuto il solo risultato di mescolare l’acqua con l’olio. Ma ora siamo arrivati alla resa dei conti perché anche Salvini ha finalmente assunto la consapevolezza che, con i falcemartellati a 5 stelle, oltre quelle due o tre cose, per niente condivisibili come ad esempio il reddito di cittadinanza, che pare la versione 2.0 del film “La grande truffa”, non poteva condividere e ora che la situazione sta ingessando il Paese, questa coppia deve scoppiare.”

“L’appello di Giorgia Meloni – dice infine Sandrin – è stato lanciato a Salvini dal palco del Lingotto, luogo simbolo per la ripartenza del lavoro e dell’economia. Sabato e domenica scorsa si è tenuta la conferenza programmatica di Fdi alla quale ho avuto il piacere di partecipare e l’onore di parlare davanti ai duemila delegati.”

“Partecipo con entusiasmo a queste elezioni europee del 26 maggio prossimo – conclude Maria Cristina Sandrin – perché avranno un doppio significato e un doppio valore, in quanto decreteranno innanzitutto la fine di questo governo, che mai si sarebbe dovuto fare, e per questo si andrà a elezioni a novembre. Infine, si potrà finalmente dare vita ad un governo sovranista Fdi-Lega, voluto dalla maggioranza degli Italiani che consentirà di cambiare tutto in Italia e in Europa.”