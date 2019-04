Fico: i rifugiati in fuga dalla Libia vanno accolti

Per il presidente della Camera, Roberto Fico, i “rifugiati non possono essere respinti, chi scappa da una guerra non può essere respinto. Questo è il diritto internazionale, quindi mi sembra davvero così scontato. E’ il diritto e così è”.

La terza carica dello Stato ha parlato della delicata situazione in Libia a margine di un evento all’università Parthenope di Napoli.