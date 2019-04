Libia: trafficanti organizzano barconi, rischio Isis tra i migranti

Condividi

Almeno seimila ”profughi” pronti a imbarcarsi verso l’Italia per fuggire dalla Libia, dove infuriano i combattimenti per la conquista di Tripoli: sono i numeri contenuti in un dossier riservato consegnato dall’intelligence al premier Giuseppe Conte. Gli 007, inoltre, sottolineano come la guerra civile possa scatenare una nuova offensiva dei gruppi legati all’Isis.

I trafficanti stanno reperendo barche e gommoni – Dal report dell’intelligence, riporta Il Corriere della Sera, emerge che “i trafficanti di uomini stanno cercando di organizzarsi nel reperimento di barche e gommoni”, in modo da prepararsi al trasporto dei profughi in fuga. Grande incognita risulta essere la capacità della Guardia costiera libica di tenere sotto controllo quel tratto di mare, mentre è certo che ora Tripoli non possa essere considerato porto sicuro.