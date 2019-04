Mestre, lapide in ricordo di poliziotto ucciso: distrutta a colpi di mazza

Condividi

Mentre dal foggiano arriva la notizia di un carabiniere ucciso in un conflitto a fuoco, a Mestre (Venezia) c’è stato uno sfregio al ricordo di un altro esponente delle forze dell’ordine, il sovrintendente di Polizia Antonio Lippiello, morto il 7 gennaio del 2000 dopo che la sua auto fu speronata durante l’inseguimento di alcuni malviventi. Sulla rotatoria della Castellana in tangenziale, vandali hanno distrutto con una mazza la lapide dedicata al sovrintendente di Polizia. L’associazione Feriti e vittime della criminalità e del dovere (Fervicredo) condanna il “gesto vile ed ignobile” avvenuto proprio nel giorno in cui Fervicredo ha festeggiato 20 anni dalla sua fondazione, alla presenza di molti ospiti istituzionali, tantissimi amici, vittime e familiari.

“L’osceno sfregio arrecato ieri al monumento in onore di Totò Lippiello genera grande indignazione e, da parte nostra, un’immediata levata di scudi attorno alla sua famiglia, avvezza purtroppo ad un dolore di gran lunga peggiore – ha detto Mirko Schio, presidente dell’Associazione Fervicredo – Una famiglia che ha sopportato ben altro, ma contro cui un’offesa di tal genere non è ammissibile né sopportabile. Siamo certi che chi ha osato tanto pagherà, ma quel che più preme affermare e ribadire con tutta la forza quanto sia indispensabile lavorare sempre per la legalità, per il rispetto di regole condivise, per la comprensione degli errori del passato, lavorare sempre di più”.