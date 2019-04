Riace, Mimmo Lucano rinviato a giudizio

Condividi

L’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, è stato rinviato a giudizio nell’ambito dell’inchiesta “Xenia”, sulla gestione degli immigrati nel suo comune. Lucano e altre 26 persone sono accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e abuso d’ufficio.

Lucano, assente in tribunale per il terzo giorno di udienze, era finito agli arresti domiciliari lo scorso 2 ottobre per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e per presunti illeciti nell’affidamento della raccolta differenziata a due cooperative sociali del paese.