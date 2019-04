“Non vogliamo il decreto Salvini”, migranti protestano a Bologna

Scrive Salvini su Twitter: “Se espellete i nostri ragazzi, espelleteci tutti”. Vorrebbero cancellare il Decreto Sicurezza. E nel dubbio si buttano su “SALVINI RAZZISTA!”. Che tristezza. In Italia entra chi ha diritto, in Italia si entra in punta di piedi, chiedendo “permesso” e “per favore”.