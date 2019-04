Elezioni UE, Rinaldi candidato con la Lega: “il programma è interessante”

Mercoledì 17 aprile termina la corsa alle elezioni europee e la Lega schiera nelle 5 circoscrizioni Matteo Salvini come capolista. Un nome solo sulla scheda per il suo leader con l’obbligo della doppia o tripla preferenza di genere. Dettaglio che non renderàla vita facile agli altri candidati del carroccio.

Tra i leghisti spunta il nome del professore euroscettico Antonio Maria Rinaldi che, tra le altre cose, ricorda il Corriere, ha accolto i gilet gialli moderati all’hotel Cavour di Roma, quelli che non hanno voluto incontrare Luigi di Maio e Alessandro Di Battista. Durante l’incontro c’era anche Francesca Donato, avvocato, presidente di Eurexit, che ora potrebbe correre per il Carroccio.