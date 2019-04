Restano senza lavoro, così vivono due sorelle italiane con figli

Due sorelle con un figlio e una figlia minorenni costrette a vivere in condizioni di vita drammatiche, tra pareti scrostate e cavi elettrici scoperti. È quanto denunciano i volontari dell’associazione Colonia Cristiana Sos Emergenza Italia, una onlus attiva in Toscana che si occupa di aiutare le persone in difficoltà economiche.

La casa in cui abitano le due donne – ad Altopascio, in provincia di Lucca – è in uno stato che definire fatiscente è anche poco: l’impianto elettrico salta di continuo, la doccia non può essere usata perché allaga il piano di sotto, la vasca è piena di ruggine, il “balcone” – se così si può definire – potrebbe cadere da un momento all’altro, le stanze sono prive di mobili. C’è solo lo stretto necessario per sopravvivere: un materasso buttato e terra e poco altro. Le foto del resto sono eloquenti.