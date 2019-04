Orfini: ”Dare la casa ai Rom. L’altra strada si chiama razzismo”

Condividi

“Capiamoci davvero: oggi a Roma a Casal Bruciato i cittadini protestano contro l’assegnazione del tutto regolare di un alloggio popolare ad una famiglia rom. Cioè non si vuole che, pur avendone diritto, quella famiglia entri in possesso di una casa.

Vorrei svelare un segreto a quei gruppi neofascisti che in queste ore si stanno prodigando in chiassosi schiamazzi: se siamo tutti contrari ai campi rom – e lo siamo – se siamo tutti contrari ai cosiddetti centri di raccolta tipo quello di Torre Maura – e lo siamo – l’alternativa, la sola alternativa è dare una casa a chi non ce l’ha e ne ha diritto. E accompagnare tutto questo con politiche di integrazione.