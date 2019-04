Grasso (LeU): Salvini e Meloni usano la mafia nigeriana per guadagnare voti sulla paura

Scrive l’ex magistrato Grasso (LeU) su Twitter: “A sentire Salvini e Meloni la mafia nigeriana comanda Palermo, oltre che la Sicilia. Bollarla come fake news è poco: questa è una idiozia totale. Il nemico numero uno è sempre cosa nostra che, eventualmente, “subappalta” alcuni traffici illeciti a organizzazioni minori, comunque pericolose, come quella nigeriana. Lasciate lavorare in pace forze dell’ordine e magistratura: lontano da clamori mediatici affrontano da anni i seri rischi di infiltrazione delle organizzazioni straniere con professionalità e impegno. La lotta alle mafie è una cosa seria che non può e non deve essere oggetto di propaganda: è davvero insopportabile la continua e indefessa mistificazione della realtà che fa chi – come Salvini e Meloni – ha come unico obiettivo quello di guadagnare voti sulla paura dei cittadini.”