Libia, Haftar gela l’Onu: “Vado avanti”. Evacuato personale italiano Eni

In Libia si combatte e gli scontri a sud di Tripoli e a Jufra, tra le forze dell’Esercito nazionale libico e le forze anti-Haftar, sono in aumento. Lo dicono all’AdnKronos fonti informate a Tripoli, che parlano “di un’escalation in queste ore delle operazioni militari: a dispetto degli appelli e delle pressioni della comunità internazionale, Haftar va avanti”.

Le stesse fonti smentiscono le notizie secondo cui gli uomini fedeli al generale della Cirenaica sarebbero rientrati nell’aeroporto internazionale di Tripoli, che “da 20 ore è tornato sotto il controllo delle forze del governo di accordo nazionale”, e prevedono che le prossime ore saranno decisive.