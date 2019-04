Elezioni UE, Di Maio: “Con Lega abbiamo problemi su temi ideologici”

Ivrea, 06 aprile 2019 – “Questo governo quando lavora sui fatti lavora in maniera compatta e concreta, e io lavoro benissimo con la Lega e con Matteo Salvini. Abbiamo dei problemi quando si comincia a parlare di temi ideologici che non riguardano i fatti e che a volte sono di ultradestra”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Ivrea per Sum

