“Papà sul tablet, mamma lava i piatti”, bufera antisessista su libro per bambini

‘Tu leggi sul tablet. Loro dormono beatamente. Io lavo i piatti’. Questi sarebbero i pronomi personali. Invece è un ammasso di stereotipi imbecilli che ahimè producono realtà. Anno domini 2019. Questo è il Sensini, uno dei libri di grammatica tra i più venduti in Italia. Edito da Mondadori”. A denunciare un nuovo caso di stereotipi di genere in un libro scolastico destinato ai bambini è il ‘Laboratorio della Differenza – Labodif’ su Facebook, che ha pubblicato la foto della pagina incriminata del volume, pagina in cui vengono spiegati i pronomi personali attraverso un disegno. Ritratti nell’immagine, dei bimbi addormentati, un papà impegnato a guardare il tablet mentre la mamma – con sguardo sognante verso l’uomo – lava i piatti.

Quasi 400 le condivisioni del post a quattro ore dalla sua pubblicazione, e decine i commenti fra l’indignato e l’ironico, come quello di Lobidif – che sottolinea un particolare “asse degli sguardi: La creatura dorme. Lei guarda lui. Lui guarda il tablet” – o di Flavia, che ironizza amara: “Lei felice perché lui l’ha scelta e le ha dato una casa e un piatto caldo”.