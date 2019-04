Venti di guerra in Libia, Sarraj ordina di affrontare l’avanzata di Haftar

Il capo del governo di Accordo Nazionale libico (Gna) Fayez al Sarraj “ha incaricato il comando dell’aviazione militare di eseguire voli e ricorrere alla forza per far fronte a tutto ciò che minaccia la vita dei civili”. Lo ha riferito il portale libico al Wasat, poco dopo l’ordine dato ieri dal generale Khalifa Haftar – rivale di al Sarraj – al suo esercito di marciare verso la capitale Tripoli.

A 10 giorni dalla Conferenza Onu per risolvere la crisi, il generale Haftar parte alla conquista di Tripoli. Le sue truppe sono a 80 km dalla capitale. Anche se per ora si tratta solo di scaramucce, la preoccupazione e’ forte e la conferenza nazionale in programma a Ghadames dal 14 al 16 aprile e’ a rischio. ‘Profondamente preoccupati’ i governi di Francia, Italia, EAU, GB e Usa.