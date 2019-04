Centinaia di migranti arrivano nel nord della Grecia

Centinaia di migranti si stanno radunando in un campo vicino alla città di Salonicco, nel nord della Grecia, pianificando un lungo viaggio per chiedere asilo in Europa, passando attraverso i confini balcanici, molto sorvegliati .

La polizia ha detto che più di 500 persone, comprese famiglie con bambini piccoli, si sono riunite giovedì in un campo di mais presso Diavata, a circa 10 chilometri a ovest di Salonicco, ed alcune hanno anche installato delle tende. Altre decine di persone si stanno avvicinando a piedi.