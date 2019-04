Oseghale al processo: “Non ho ucciso Pamela”

Condividi

“Davanti ai famigliari” di Pamela Mastropietro, Innocent Oseghale, imputato davanti alla Corte di Assise di Macerata con l’accusa di aver ucciso e fatto a pezzi la ragazza, ha voluto affermare che “non ha ucciso Pamela”. Oseghale, oggi in aula, con la traduzione di un’interprete, ha rilasciato dichiarazioni spontanee dando la sua versione del giorno in cui è morta Pamela. Pamela è morta a casa mia, ma io non l’ho uccisa, ha detto Oseghale.

“Visto che il corpo non entrava in valigia ho deciso di farla a pezzi” ha ricostruito l’imputato, raccontando che di fronte allo stato in cui era Pamela, che non respirava più, iniziò a spaventarsi, era in stato confusionale, cercava di far rinvenire senza alcun risultato la ragazza scuotendola. “Ho pensato di uscire, di andare al negozio cinese, comprare una valigia, ma vidi che non entrava nella valigia”, ha raccontato aggiungendo che la sua compagna nel frattempo lo chiamava ripetutamente al telefono e così iniziò ad agitarsi. “Visto che il corpo non entrava in valigia ho deciso di farla a pezzi”, ha detto. “Voglio pagare per il crimine commesso ma non per quello che non ho fatto” ha ribadito Oseghale.