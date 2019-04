Xenofobia in Sudafrica, 300 malawiani in fuga

Due malawiani sono rimasti feriti e 300 sono stati costretti a lasciare le loro case in seguito a attacchi xenofobi in Sud Africa. Secondo una dichiarazione del governo del Malawi, firmata dal ministro dell’Information and Communications Technology Henry Mussa, nessuno è morto a causa delle violenze.

Nella sua dichiarazione, Mussa afferma che il governo sta facendo tutto il possibile per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i cittadini. Ad esempio, la Malawi Mission in Sud Africa è già stata assegnata ai malawi colpiti ed ha impegnato le autorità sudafricane a garantire la sicurezza. “La nostra Missione sta anche valutando il ritorno volontario in patria di 105 malawani che sarà sponsorizzato dall’Organizzazione Internazionale per la Migrazione (IOM)”, dice la dichiarazione.