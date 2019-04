Nudi contro il cambiamento climatico, irruzione nel parlamento britannico

Un gruppo di manifestanti pro-clima senza veli ha fatto “irruzione” nel parlamento britannico, interrompendo il dibattito in corso sugli emendamenti al piano di Theresa May sulla Brexit che dovrebbero essere messi al voto in serata.

In una fotografia, pubblicata dal Guardian, si vedono nella zona destinata al pubblico che sovrasta l’emiciclo britannico, una decina di individui, uomini e donne, seminudi, con delle scritte sulla schiena e sul petto, secondo il giornale, inneggianti alla lotta contro il cambiamento climatico. Una situazione che ha fatto pronunciare ad un deputato conservatore la seguente battuta: “Il parlamento è andato ancora più fuori di testa”. (askanews)