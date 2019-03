Attacchi a Londra, quattro persone accoltellate alle spalle

Londra – La polizia è a caccia di un uomo incappucciato dopo che QUATTRO persone sono accoltellate alle spalle in attacchi RANDOM nel nord della città, nell’arco di 12 ore,. mentre una donna combatte tra la vita e la morte. La polizia ha avvertito le persone di stare in guardia. L’aggressore è descritto come un uomo alto, magro, nero, con indosso un cappuccio e vestiti scuri.

Il primo accoltellamento ha lasciato una donna di 45 anni in “condizioni critiche” dopo aver ricevuto una coltellata alle spalle in Aberdeen Road, poco dopo le 7 di sera di ieri.