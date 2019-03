Ghanese ucciso a Foggia: forse lite tra stranieri

FOGGIA, 29 MAR – Potrebbe essere collegato ad una lite tra stranieri il movente dell’omicidio di Daniel Nyarko, il ghanese di 51 anni ucciso ieri sera in via Trinitapoli, a pochi chilometri dal ghetto di Borgo Mezzanone, a Foggia. L’uomo, identificato in nottata, è stato ucciso con due colpi di pistola calibro 7,65 che lo hanno ferito al torace.

Al momento dell’agguato l’uomo tornava a casa in sella alla sua bicicletta. In Italia dal 2014, Nyarko era regolare sul territorio nazionale. Viveva in una casa colonica e lavorava come guardiano e bracciante agricolo in un podere della zona.