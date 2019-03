“Erdogan sconfessa Atatürk su Santa Sofia e questa imbelle Unione Europea tace”

“Oltre 80 anni fa – dichiara l’On. Mario Borghezio – la Turchia laica e proiettata verso l’Europa di Atatürk riconosceva il valore universale della Basilica di Santa Sofia, e la trasformava in un museo, riconoscendo in essa un monumento che ha superato i secoli e che possiede importantissime testimonianze legate sia al culto cristiano che a quello islamico.

Oggi, forse per far dimenticare la pesante recessione economica alla vigilia di una importante scadenza elettorale, il Sultano Erdogan cancella l’opera di Ataturk alimentando il peggior radicalismo islamico con violenti attacchi all’Occidente e con la promessa di trasformare nuovamente Santa Sofia in una moschea.