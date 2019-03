Battisti ammette gli omicidi, Salvini: “la sinistra che lo ha coccolato chieda scusa”

Condividi

“Parto dalla cattura e dalla riconsegna alle patrie galere di Battisti, che a distanza di decenni ha chiesto scusa. Ci aspettiamo e mi aspetto che chiedano scusa anche quegli pseudo intellettuali di sinistra che hanno coccolato questo criminale comunista“.

Queste le parole del ministro dell’Interno Matteo Salvini, in conferenza stampa in via Bellerio, a Milano. Fonte: Agenzia Vista