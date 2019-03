ONU: per vincere il populismo bisogna frequentare i migranti

Michelle Bachelet (Onu) e Soros

L’Onu, pochi giorni fa, ha deciso di alzare il tiro sul fenomeno politico più dirompente di questa fase storica, quello spesso accostato, a torto o a ragione, alle tragedie novecentesche: il sovranismo populista. L’organizzazione sovranazionale ha sostenuto, tramite l’Alto commissario per i diritti umani Michelle Bachelet, che una delle modalità utili a combattere l’avanzata elettorale dei populisti è quella d’incrementare le frequentazioni sociali con i migranti.

A raccontare questa storia è stato pure il quotidiano La Verità. L’occasione buona per rilanciare quella che ha tutte le sembianze di una vera e propria campagna tematica è arrivata con la Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale. A sollevare il dibattito, anzitutto, è il paradigma che alcuni membri delle Nazioni Unite hanno operato: il populismo sovranista porta in dote episodi di discriminazione razziale.