Roma, la criminalità dilaga: “Non ne possiamo più, siamo esasperati”

Condividi

Roma – -Furti a Colli Aniene: ladri scassinano tre negozi in via Bardanzellu. Notte di furti a Colli Aniene. Sono tre gli esercizi commerciali presi di mira in via Giovanni Battista Bardanzellu, un ristorante, un centro estetico ed un emporio cinese. I colpi sono stati messi a segno intorno alle 4:00 della notte fra il 21 ed il 22 marzo. Da quantificare il bottino, così come la somma dei danni ai negozi ‘ripuliti’.

Secondo quanto si apprende i ladri hanno forzato le saracinesche dei tre negozi, hanno distrutto i vetri dei locali ed hanno rubato macchinari ed altra merce in via di quantificazione. Stamattina all’apertura dei locali l’amara sorpresa con la successiva richiesta di intervento delle forze dell’ordine. Sporta denuncia sui furti indagano gli agenti di polizia del commissariato Sant’Ippolito.