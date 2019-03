Migranti, Veltroni: “Lo Ius soli è un valore di base del Pd”

“Il Pd deve saper declinare i suoi valori in questo tempo della storia. Vengono oggi messi in discussione valori fondamentali, sociali, civili e umani. E questo vale, come dissi nel decimo anniversario del Pd, anche per lo ius soli”.

Così Walter Veltroni, primo segretario del Pd ed ex sindaco di Roma, in un’intervista a ‘La Repubblica’ dove si dice convinto che cambiare sia per i dem anche tornare a rivendicare i propri valori di base, come sulla questione dello ius soli. “Su temi come questo – spiega Veltroni – non bisogna avere paura di mettersi controcorrente. La sinistra non deve mai avere paura di essere se stessa”.