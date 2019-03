Ricalcolo delle pensioni, l’Inps pubblica la circolare

Condividi

L’Inps ha emesso la circolare con cui spiega come avverranno i “tagli” che dal prossimo primo aprile riguarderanno trattamenti pensionistici superiori a tre volte il minimo (oltre i 1.522 euro al mese): avranno una rimodulazione della perequazione rispetto all’inflazione così come previsto dalla legge di bilancio 2019. I trattamenti interessati sono 5,6 milioni. Per circa 2,6 milioni di queste la riduzione media mensile risulta di 28 centesimi.

Per i trattamenti fino a 1.522 euro otterranno aumenti pari a quello dell’inflazione mentre per le altre la rivalutazione rispetto all’indice dei prezzi andrà dal 97% per i trattamenti tra le tre e le quattro volte il minimo (da 1.522 a 2.029 euro al mese) al 40% per quelle superiori a 4.569 euro. Di fatto se le pensioni fino a 1.522 euro avranno un incremento dell’1,1% quelle oltre le nove volte il minimo recupereranno solo lo 0,44%.