Pentagono: lo Stato islamico in Siria è al 100% eliminato

Condividi

NEW YORK, 22 MAR – Il ‘Califfato’ di Abu Bakr al Baghdadi è stato spazzato via dalla Siria: ”E’ al 100%

eliminato”. Lo afferma un portavoce della Casa Bianca parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One che ha portato il presidente americano Donald Trump a Palm Beach.

Condividi l'articolo