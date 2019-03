Gb, danneggiate le finestre di cinque moschee a Birmingham

Due uomini sono stati arrestati in relazione a una serie di attacchi contro le moschee a Birmingham.

Giovedì le finestre di cinque moschee sono state fracassate e un uomo di 34 anni, di Perry Barr, si è consegnato in una stazione di polizia. Un altro uomo di 38 anni di Yardley è stato arrestato in precedenza, dopo essere stato bloccato da alcuni membri della comunità.

La polizia ha detto che i due sono stati trattenuti per sospetto di danni aggravati dal punto di vista razziale, anche se non si capisce che cosa c’entri la “razza” in episodi di questo genere. Entrambi restano sotto custodia e le indagini sono condotte dall’unità antiterrorismo di West Midlands.