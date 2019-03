Regionali Basilicata, ecco la tessera missina del candidato della sinistra

Quando a Carlo Trerotola, candidato governatore della sinistra per la Basilicata, chiedono i documenti, deve stare attento. Perché magari può cadergli dal portafoglio qualcosa di veramente prezioso, che va custodito con cura. Per non fargliela dimenticare, pubblichiamo – con un pizzico di emozione – la fotografia della sua tessera di iscrizione al Msi. Per la precisione il Msi-Destra nazionale, anno di grazia 1978. Firmata da Giorgio Almirante.

Ha mentito agli elettori – – Quindi, Trerotola ha mentito e tanto. Perché quando ha ammesso di andare ai comizi del leader missino, diceva che per volontà del padre. Ma l’iscrizione a un partito è un atto di volontà personale. Soprattutto in quei tempi in cui era davvero difficile dichiararsi di destra.

Domenica prossima si vota e gli elettori di sinistra dovranno votare non solo per un fan almirantiano, ma soprattutto per un mentitore. Perché quella tessera mostra chiaramente la sua militanza nel Movimento Sociale Italiano.