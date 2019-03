Partigiani: No intitolazione di un piazzale al generale Diaz

Omegna – Deciso no all’intitolazione del piazzale davanti al liceo Gobetti al generale Armando Diaz. Ad opporsi è l’Anpi Omegna-Cusio che in un lungo comunicato pretende di spiegare come l’intitolazione di luoghi pubblici richieda “riflessioni adeguate”.

Ripensare alla guerra ’15-’18 significa, scrivono i partigiani, “ricordare che molte famiglie omegnesi hanno avuto i propri congiunti, assegnati soprattutto alle truppe alpine, scomparsi negli orrori della guerra. Oggi, in sintonia con il sentire della storiografia e più in generale dell’opinione pubblica, si è consapevoli del sacrificio a cui – per incapacità dei comandi – venne sottoposta un’intere generazione giovani soldati mori in quell’inutile strage, come la definì Benedetto XV nel 1917”.