Villa confiscata nel 2013 ma il boss continua a riscuotere lʼaffitto

La villa del boss era stata confiscata nel 2013, ma continuava a rendere agli ex proprietari 900 euro di affitto mensili. La vicenda è stata scoperta a Buccinasco (Milano), grazie alla segnalazione di alcuni cittadini: ora gli inquilini dovranno trovarsi un nuovo tetto, mentre, come riferisce Il Giorno, è “scattata la denuncia penale per chi intascava regolarmente e illecitamente i soldi” della locazione. Stando alle indagini, a finire nei guai il figlio di Enzino Ippolito, che controllava il traffico internazionale di droga con i narcos sudamericani.

La ricostruzione dei fattiQuando nel 2013, nel corso di un’importante operazione anti-mafia, anche la villetta di Buccinasco viene confiscata con beni pari a 2 milioni di euro, il figlio del boss Enzino Ippolito non si arrende al passaggio di proprietà dell’immobile nelle mani dello Stato.