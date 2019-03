Mattarella, rifiutare la predicazione di odio

ANCONA, 15 MAR – “Il terrorismo islamista, che segna tutti i giorni, in ogni parte del mondo, si contrasta, come è stato fatto in Italia, con prevenzione attenta, attività delle forze ordine e della magistratura, e forza della legge”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’apertura del 50/o anno accademico dell’Università Politecnica delle Marche.

Bisogna rifiutare “la predicazione di odio e contrapposizione che colpisce innocenti da tutte le parti”. “Parole di violenza – ha insistito – eccitano verso la violenza, la violenza ne chiama altra in una spirale distruttiva che coinvolge la civiltà di tutto il mondo”. Il presidente ha contrapposto a questi concetti negativi il ricordo di alcuni giovani ricercatori come esempi positivi, sottolineando “il ruolo importante dell’università” in questo contesto. ansa

