UE, Mogherini: ”per la Siria” abbiamo speso 17 miliardi, ora transizione politica

BRUXELLES, 14 MAR – “Con le Nazioni Unite abbiamo convocato la terza Conferenza sulla Siria, riunendo 80 delegazioni internazionali per oltre 50 Paesi, per mantenere la Siria ed i siriani tra le priorità dell’agenda internazionale”. Così l’Alto rappresentante dell’Ue Federica Mogherini arrivando alla terza conferenza sulla Siria.

“L’Ue ha sostenuto i siriani dentro e fuori il Paese fin dall’inizio della crisi, con il supporto politico e umanitario, e da sola ha mobilitato 17 miliardi di euro. Non vogliamo che questo conflitto sia dimenticato, in un momento in cui la comunità internazionale sembra interessarsi un pochino meno alla Siria. Abbiamo riunito qui delegazioni da tutto il mondo per dire che dobbiamo mantenere alta l’attenzione per trovare una soluzione politica per il conflitto, non è ancora finita, dobbiamo dare il nostro sostegno”, ha evidenziato l’Alto rappresentante. “Vogliamo sostenere il processo politico guidato dall’Onu. La situazione militare sul terreno potrebbe svilupparsi in una direzione o in un’altra, ma quello che è chiaro è che per avere la pace servirà un processo dei siriani, guidato dall’Onu, a Ginevra. Siamo qui per dare supporto a questo processo”, ha spiegato Mogherini.