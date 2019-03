Bologna: straniera sputa contro una donna, poi ne rapina un’altra

Parapiglia questa mattina in via Marconi, davanti alla Camera del Lavoro di Bologna, dove una marocchina di 31 anni, in fila al patronato della Cgil, ha dato in escandescenze. Prima ha sputato addosso a una donna, poi ne ha rapinata un’altra. Alla fine è stata arrestata dai Carabinieri… La 31enne, con precedenti specifici in merito, è stata portata via in manette: l’accusa è di rapina.

di Etv