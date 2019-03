Svezia: esplosione su un bus a Stoccolma

Condividi

Svezia – Un autobus è esploso nel centro di Stoccolma presso il tunnel di Klaratunneln, secondo British Express che ha citato un operatore dei vigili del fuoco di Stoccolma. L’autobus è stato inghiottito dal fuoco ed ha emesso grandi quantità di fumo nero, visto in tutta la città.

La polizia non ha ancora fornito alcuna informazione su possibili feriti e vittime. Secondo quanto riferito, è staro reindirizzato tutto il traffico dal centro di Stoccolma. Non è chiaro se l’incendio sia stato estinto, ma i media britannici hanno riferito che 40 minuti dopo l’esplosione i vigili del fuoco stavano ancora combattendo le fiamme.

Not sure what is on fire in central #stockholm but it looks like a significant one pic.twitter.com/cJtOG8AVUh

— Michael D (@Michaeld_uk) March 10, 2019