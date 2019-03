Violenza dei centri sociali. “Basta, ci sono i bambini”. La sinistroide: “chi caxxo se ne frega?”

CENTRI SOCIALI, AGGRESSIONE A SALVINi (MILANO)

Guardate questo video.I loro amichetti dei centri sociali erano tutti a far casino a Torino per il G7, oggi a Milano ne hanno lasciati quattro o cinque per lanciarmi insulti, UOVA e SPUTI.Lascio a voi giudicare chi siano i "fascisti" di cui blaterano, ascoltateli bene.E a una mamma che gli chiede di smetterla di fare casino "perché ci sono dei bambini", la sinistroide risponde "chi cazzo se ne frega". Cretina.Un annetto di servizio civile o militare potrebbe essere una buona cura, magari imparerebbero ad avere un po' più di RISPETTO per gli altri, che ne dite?

Zondag 1 oktober 2017