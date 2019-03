Tav, l’esperto Marco Ponti ha firmato due studi: uno favorevole e uno contrario

Può uno stesso studio promuovere e bocciare la Tav? A quanto pare si. E’ accaduto alla società milanese di cui è presidente Marco Ponti che ha redatto l’analisi costi-benefici per il governo con parere negativo mentre ha dato l’ok quando ha presentato l’analisi all’Europa.

Lo studio – – Lo studio riservato della Commissione europea che illustra l’impatto socio-economico e ambientale delle reti transeuropee di cui fa parte il corridoio Mediterraneo, tra cui la Tav, parla di notevoli risparmi per il trasporto di passeggeri e merci. Il documento che è stato mostrato dal TgLa7 in un servizio di Frediano Finucci si chiama ‘The impact of TEN-T completion on growth, jobs and the environment ‘ è composto di 116 pagine ed è stato iniziato due anni fa da circa 30 ricercatori di varie nazionalità Tra le società che lo hanno redatto c’è la TRT trasporti e territorio, la società dell’ingegnere Marco Ponti, che ha redatto l’analisi costi benefici per conto di Toninelli bocciando la Tav, mentre studio europeo, invece, la promuove.