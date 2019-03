Tav, fonti Mit: Marco Ponti non ha firmato lo studio Ue

Lo studio riservato sul Corridoio Mediterraneo, commissionato dalla Ue e rivelato da La7 “ha visto una partecipazione solo marginale della società ‘Trt trasporti e territorio’, presieduta dal professor Marco Ponti. Quest’ultimo, peraltro, non solo non ha firmato la ricerca, ma non ne conosce in alcun modo i contenuti“. E’ quanto precisano fonti del ministero dei Trasporti.

Inoltre, “va precisato che si tratta di una analisi riconducibile a quelle di valore aggiunto, fondata sul moltiplicatore keynesiano, metodo che non ha nulla a che fare con la analisi costi benefici effettuata sulla tratta Torino-Lione”. askanews