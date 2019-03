Napoli: 24enne violentata sulla Circumvesuviana, tre fermi

Tre uomini sono stati fermati nell’ambito delle indagini sulla violenza sessuale subita da una giovane 24enne nella stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli.Gli abusi si sono consumati nel tardo pomeriggio di ieri all’interno di un ascensore che conduce ai binari della linea ferroviaria che collega il capoluogo campano a diversi comuni dell’hinterland.

I tre fermati hanno un età compresa tra i 18 e i 20 anni: sottoposti a fermo di polizia per violenza sessuale di gruppo, sono stati portati in carcere.

I poliziotti del commissariato di San Giorgio a Cremano sono intervenuti nella stazione della Circumvesuviana poco dopo le 18 di ieri a seguito di segnalazione e qui hanno trovato la ragazza, ancora sotto choc e che è stata poi portata in ospedale. Sono immediatamente scattate le indagini, che si sono avvalse anche dell’utilizzo di telecamere dell’impianto di videosorveglianza.

