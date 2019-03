Ventimiglia: furti e danneggiamenti, presa baby gang di nordafricani

La Polizia di Stato ha individuato e identificato i presunti autori di furti e danneggiamenti compiuti a Ventimiglia nella notte tra domenica e lunedì. Prese di mira le cantine di un edificio condominiale di via Verdi e un veicolo in sosta in via C. Baccini. Ma gli investigatori sospettano un loro coinvolgimento anche nel furto subito da un noto ristorante della Marina San Giuseppe.

Le ricerche sono scattate quando un residente ha notato, dal balcone di casa, i movimenti furtivi di tre persone all’interno del cortile condominiale, in via Verdi. A causa del buio e della lontananza tuttavia non ha potuto fare altro che descrivere agli Agenti intervenuti delle sagome indistinte di uomini in movimento. Pochi minuti dopo la collaborazione di una Guardia Giurata in servizio di perlustrazione è stata preziosa. Durante il suo giro notturno ha osservato tre soggetti sospetti in via Cabagni Baccini, intenti ad armeggiare intorno ad un veicolo in sosta, ed ha allertato la Polizia. Gli operatori della squadra volante, con un rapido intervento, hanno rintracciato le persone segnalate.