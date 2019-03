Nel Pd un nuovo caso Fedeli. Zingaretti: “A me hanno imparato”

La sinistra colta, votata dalle persone istruite, non smette di stupirci. Nel Pd un nuovo ‘caso Fedeli’.

Nicola Zingaretti (diplomato presso l’istituto odontotecnico De Amicis di Roma), durante la conferenza stampa per la presentazione della sua candidatura alla Regione Lazio, risponde a una domanda di Romacapitalenews e scivola sull’italiano: “a me mi hanno imparato”. (invece di ‘insegnato’)

*****************

Torino, Zingaretti sostiene la Tav e inciampa sul congiuntivo: “I bandi non si interrompino”. Sbagliare un congiuntivo non è poi la fine del mondo, a meno che non si faccia parte di un partito di arroganti che sta sempre in cattedra.