Paesi Bassi, musulmano rifiuta di tagliarsi la barba e perde reddito di cittadinanza

Se in Italia il reddito di cittadinanza si perderà se si rifiutano tre offerte di lavoro, nei Paesi bassi basta il rifiuto di radersi. Nei Paesi Bassi, un cittadino musulmano ha perso l’assegno sociale per rimanere fedele ai suoi principi religiosi. L’uomo stava seguendo un corso di preparazione in vista della possibile assunzione in una ditta che smaltisce materiali in amianto, ditta chie gli ha chiesto come requisito quello di togliersi la barba. Ma lui si è rifiutato rivendicando il rispetto della propria fede islamica. Il comune di Amersfoort ha allora deciso di sospendere per un mese il “participatiewet”, l’assegno sociale che assicura un reddito minimo a tutti i residenti legali nei Paesi Bassi.

L’uomo, la cui identità non è stata rivelata per proteggere la sua privacy, ha fatto appello ai giudici appellandosi all’articolo 9 della Convenzione europea dei diritti umani, che tutela la libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Ma i giudici hanno dato ragione al Comune. Il tribunale ha infatti riconosciuto che si è trattato “inequivocabilmente una violazione del diritto” della persona alla “libertà religiosa”, ma che questo era comunque necessario per il bene della società.