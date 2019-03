Imam di Al Azhar: la poligamia è ingiustizia per le donne

Condividi

Il grande imam dell’università egiziana al Azhar, una delle principali istituzioni religiose del mondo islamico, ha definito la poligamia un'”ingiustizia” per le donne.”La poligamia è spesso un’ingiustizia per le donne e i bambini”, ha detto l’influente religioso Sheikh Ahmed al-Tayeb, in dichiarazioni pubblicate su Twitter da al Azhar, il più importante centro di studio religioso del mondo arabo.

La pratica è il risultato – ha continuato – “una mancanza di comprensione del Corano e della tradizione del Profeta”. Tayeb ha anche affrontato la questione ieri in un programma televisivo, dicendo agli spettatori: “Coloro che dicono che il matrimonio deve essere poligamo sbagliano tutti”. (askanews – Fonte Afp)