Usa, taglia di un milione di dollari sul figlio di Bin Laden

Gli Stati Uniti offrono una ricompensa di un milione di dollari a chi sia in grado di fornire informazioni su Hamza Bin Laden, uno dei figli di Osama Bin Laden, in particolare per localizzarlo, in quanto emerge che Hamza si sia imposto come leader di al Qaida.

L’annuncio della ricompensa è stato diffuso dal dipartimento di Stato. Riportando la notizia, la Bbc ricorda che si sospetta Hamza sia di base nella zona di frontiera fra Afghanistan e Pakistan. ansa

